Решетников: уровень безработицы в РФ экстремально низкий

Глава Минэкономразвития охарактеризовал безработицу в России как экстремально низкую. Она составляет 2,2%.
В России безработица находится на экстремально низком уровне, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Что бы мы там ни говорили, как бы мы там ни слушали, и какие бы новости ни появлялись, уровень безработицы 2,2% является экстремально низким и говорит о том, что действительно есть дефицит труда в экономике"
– Максим Решетников
На подобный уровень безработицы в стране необходимо реагировать, подчеркнул министр в беседе с "Вестями".
В мае Решетников выразил мнение, что некоторое увеличение числа безработных в России могло бы помочь структурной перестройке экономики.