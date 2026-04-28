Вестник Кавказа

Решетников: уровень безработицы в РФ экстремально низкий

Решетников: уровень безработицы в РФ экстремально низкий
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минэкономразвития охарактеризовал безработицу в России как экстремально низкую. Она составляет 2,2%.

В России безработица находится на экстремально низком уровне, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

"Что бы мы там ни говорили, как бы мы там ни слушали, и какие бы новости ни появлялись, уровень безработицы 2,2% является экстремально низким и говорит о том, что действительно есть дефицит труда в экономике"

– Максим Решетников

На подобный уровень безработицы в стране необходимо реагировать, подчеркнул министр в беседе с "Вестями". 

В мае Решетников выразил мнение, что некоторое увеличение числа безработных в России могло бы помочь структурной перестройке экономики.

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