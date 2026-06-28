Бразилия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Матчем сборных Бразилии и Японии стартовал второй игровой день стадии 1/16 финала на ЧМ-2026. Исход противостояния решил мяч, забитый за считанные минуты до финального свистка.

В Хьюстоне прошла встреча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 между сборными Бразилии и Японии. Победу со счетом 2:1 одержали бразильцы.

На гол японцев, забитый полузащитником Кайсю Сано на 29-й минуте, Бразилия ответила двумя точными ударами полузащитников Каземиро (56-я минута) и Габриэля Мартинелли (90+5).

Таким образом, в 1/8 финала вышла Бразилия. Ее соперником будет победитель пары Кот-д'Ивуар – Норвегия. Эта игра состоится 3-го июня. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 (мск).