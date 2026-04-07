В Сочи открылась оперная мастерская Хиблы Герзмава

Знаменитая оперная певица Хибла Герзмава открыла свою мастерскую в Сочи. Она будет действовать две недели и завершится концертом.

Оперная мастерская Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава начала работу в Сочи, соответствующее сообщение опубликовано на странице мастерской в соцсети.

Она будет действовать две недели. В это время именитые российские и зарубежные артисты будут обучать 12 участников проекта.

"Я надеюсь, что у нас будет очень хорошая мастерская для молодых ребят, которые очень много должны сделать еще в музыке"

– Хибла Герзмава

Певица обратилась к участникам с пожеланием удачи. Она также порекомендовала им дышать сосновым и морским воздухом, при этом не перебирая с плаванием, иначе это может отразиться на голосе.

Работу мастерской увенчает совместный концерт с Хиблой Герзмава и камерным оркестром "Виртуозы Москвы".