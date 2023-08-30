Названы даты фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…" в Абхазии

Знаменитый фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" состоится в Абхазии в августе. Торжественное открытие запланировано на 2 августа.

Торжественное открытие фестиваля назначено на второе августа. Любителей прекрасного будут ждать на набережной, на площади перед Абхазским драматическим театром.

В программе фестиваля также еще два концерта. Первый пройдет пятого августа в Бедийском соборе, второй состоится восьмого августа в Пицундском храме.

"Вас ждут концерты под открытым, усыпанным звездами небом, музыка в исполнении несравненно прекрасных артистов на фоне шума прибоя и пения цикад, и, конечно, салют над ночным Сухумом"

– пресс-служба фестиваля

Событие пройдет при поддержке Минкультуры России, правительства и Минкультуры Абхазии.

