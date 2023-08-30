Хибла Герзмава - оперная звезда из Абхазии

Как Хибла Герзмава начала заниматься пением
Хибла Герзмава родилась в Пицунде, с детства пела и играла на пианино. Его трехлетней девочке из Германии привез отец, переводчик с немецкого языка и гид "Интуриста". Она выросла неподалеку от старинного православного храма, где был концертный зал и орган, и мечтала стать органисткой. Но органного класса не было ни в музыкальной школе в Гагре, ни в Сухумском музыкальном училище, где училась Хибла - их она окончила как пианистка.
До 18 лет я и не помышляла о певческой карьере. Я просто любила петь, сочиняла песни
- рассказывает Герзмава.
Однако в училище педагог по фортепиано, услышав, как поет его ученица, решил показать ее заведующей вокальным отделением Жозефине Бумбуриди.
Московская консерватория
Позанимавшись у Бумбуриди всего год, Хибла в 1989 году поступила на вокальный факультет Московской консерватории. Ее педагогом стала многолетняя солистка Большого театра, профессор Ирина Масленникова. У нее, как отмечает Герзмава, она получила "крепкую вокальную основу, позволяющую активно выступать с разнообразным репертуаром, выдерживать жесткий гастрольный график". В 1994 году Хибла окончила консерваторию, в 1996 году - ассистентуру-стажировку при Московской консерватории под руководством Масленниковой.
В консерватории я смогла осуществить свою мечту, три года прозанимавшись факультативно в органном классе
- говорит певица.
В международных конкурсах Герзмава начала участвовать еще студенткой. В 1993 году она получила третью премию на конкурсе "Вердиевские голоса" в Буссето, в 1994-м стала второй на конкурсах имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге и Франсиско Виньяса в Барселоне. Наконец, в том же году Герзмава завоевала Гран-при на конкурсе имени Чайковского в Москве. Этот успех певица называет трамплином в своей творческой биографии, а готовилась к конкурсу она под руководством профессора Евгении Арефьевой, в ее класс камерного ансамбля Хибла попала на третьем курсе.
Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
В 1995 году Герзмава стала солисткой Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. И в этом тоже заслуга Арефьевой.
Она взяла меня за ручку и привела в театр Станиславского. Я спела Людмилу и Мюзетту и меня сразу приняли
- вспоминает певица. Ее сценическим дебютом стала партия Мюзетты в "Богеме" Пуччини. С тех пор в театре Станиславского и Немировича-Данченко Герзмава пела ведущие сопрановые партии в
- "Руслане и Людмиле" Глинки,
- "Евгении Онегине" Чайковского,
- "Сказке о царе Салтане" и "Золотом петушке" Римского-Корсакова,
- "Севильском цирюльнике" Россини,
- "Любовном напитке" и "Анне Болейн" Доницетти,
- "Травиате", "Трубадуре" и других операх Верди,
- а в "Сказках Гофмана" Оффенбаха спела все три партии главных героинь.
За исполнение заглавных партий в "Лючии ди Ламмермур" Доницетти и "Медее" Керубини она получила премии "Золотая маска".
Певица и сейчас сотрудничает с Арефьевой.
Она до сих пор прислушивается к моему мнению, а в самые трудные минуты советуется
- рассказывает о своей титулованной воспитаннице концертмейстер оперной труппы МАМТ Арефьева.
Другие театры
Герзмава выступает в разных театрах в России и гастролирует по всему миру.
- На сцену Мариинского театра она впервые вышла в 2002 году,
- в 2008-м дебютировала в театре "Ковент Гарден" в Лондоне,
- в 2010 году - в "Метрополитен опера" в Нью-Йорке,
- на сцене Большого театра певица впервые выступила в 2016 году,
- годом позже состоялся ее дебют в миланском "Ла Скала".
Среди зарубежных выступлений в 2022 году - партия Леоноры в "Трубадуре" в барселонском театре "Лисео" и партия сопрано в "Реквиеме" Верди в токийском NHK Hall. Этот концерт прошел в рамках открытия сезона и инаугурации Фабио Луизи в качестве главного дирижера оркестра NHK.
Джаз
Джаз является давним увлечением Герзмавы.
Слушая и исполняя джазовую музыку, я отдыхаю
- признается певица.
В этой ипостаси она концертирует с Даниилом Крамером, Яковом Окунем, особенно выделяет выступления с Денисом Мацуевым.
Он мой хороший, близкий друг. Один из лучших наших современных академических пианистов прекрасно играет и джазовые импровизации, различные шлягеры
- отмечает певица.
Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…"
В 2001 году артистка организовала в Абхазии ежегодный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…". Он начался в Сухуме и Пицунде и постепенно расширял границы: концерты проходили в Большом зале консерватории и театре Станиславского и Немировича-Данченко в Москве, в Венской филармонии, Карнеги-холле в Нью-Йорке, швейцарском Санкт-Морице. На фестивале за эти годы выступали друзья и коллеги Герзмавы:
- Владимир Спиваков и его "Виртуозы Москвы"
- Елена Образцова
- Хосе Кура
- Элина Гаранча
- Ильдар Абдразаков
- Александр Сладковский с Государственным оркестром Татарстана
- Александр Рудин
- Феликс Коробов и оркестр театра Станиславского и Немировича-Данченко
- Дебора Браун
- Сергей Жилин.
Ведущим фестиваля много лет был музыковед Святослав Бэлза, с ним Герзмава дружила с 1994 года.
Конкурс вокалистов и концертмейстеров
Летом прошлого года народная артистка России и Абхазии объявила о создании международного конкурса вокалистов и концертмейстеров. Впервые он прошел в январе нынешнего года на сцене театра Станиславского и Немировича-Данченко.
Наш конкурс станет прекрасной стартовой площадкой для молодых дарований. Мы откроем победителям двери оперных театров, дадим им возможность сценических дебютов, поможем раскрыть их индивидуальность, музыкальный и артистический потенциал
- обещает Герзмава.