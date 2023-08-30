Хибла Герзмава - оперная звезда из Абхазии

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Учиться музыке Хибла Герзмава начала в Абхазии, потом была Московская консерватория, успехи на международных конкурсах и выступления на лучших сценах мира. Расскажем, как певица пришла в музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, об увлечении джазом, а также о созданных ею фестивале и конкурсе.

Как Хибла Герзмава начала заниматься пением

Хибла Герзмава родилась в Пицунде, с детства пела и играла на пианино. Его трехлетней девочке из Германии привез отец, переводчик с немецкого языка и гид "Интуриста". Она выросла неподалеку от старинного православного храма, где был концертный зал и орган, и мечтала стать органисткой. Но органного класса не было ни в музыкальной школе в Гагре, ни в Сухумском музыкальном училище, где училась Хибла - их она окончила как пианистка.

До 18 лет я и не помышляла о певческой карьере. Я просто любила петь, сочиняла песни

- рассказывает Герзмава.

Однако в училище педагог по фортепиано, услышав, как поет его ученица, решил показать ее заведующей вокальным отделением Жозефине Бумбуриди.

Московская консерватория

Позанимавшись у Бумбуриди всего год, Хибла в 1989 году поступила на вокальный факультет Московской консерватории. Ее педагогом стала многолетняя солистка Большого театра, профессор Ирина Масленникова. У нее, как отмечает Герзмава, она получила "крепкую вокальную основу, позволяющую активно выступать с разнообразным репертуаром, выдерживать жесткий гастрольный график". В 1994 году Хибла окончила консерваторию, в 1996 году - ассистентуру-стажировку при Московской консерватории под руководством Масленниковой.

В консерватории я смогла осуществить свою мечту, три года прозанимавшись факультативно в органном классе

- говорит певица.

В международных конкурсах Герзмава начала участвовать еще студенткой. В 1993 году она получила третью премию на конкурсе "Вердиевские голоса" в Буссето, в 1994-м стала второй на конкурсах имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге и Франсиско Виньяса в Барселоне. Наконец, в том же году Герзмава завоевала Гран-при на конкурсе имени Чайковского в Москве. Этот успех певица называет трамплином в своей творческой биографии, а готовилась к конкурсу она под руководством профессора Евгении Арефьевой, в ее класс камерного ансамбля Хибла попала на третьем курсе.

Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко

В 1995 году Герзмава стала солисткой Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. И в этом тоже заслуга Арефьевой.

Она взяла меня за ручку и привела в театр Станиславского. Я спела Людмилу и Мюзетту и меня сразу приняли

- вспоминает певица. Ее сценическим дебютом стала партия Мюзетты в "Богеме" Пуччини. С тех пор в театре Станиславского и Немировича-Данченко Герзмава пела ведущие сопрановые партии в

"Руслане и Людмиле" Глинки,

"Евгении Онегине" Чайковского,

"Сказке о царе Салтане" и "Золотом петушке" Римского-Корсакова,

"Севильском цирюльнике" Россини,

"Любовном напитке" и "Анне Болейн" Доницетти,

"Травиате", "Трубадуре" и других операх Верди,

а в "Сказках Гофмана" Оффенбаха спела все три партии главных героинь.

За исполнение заглавных партий в "Лючии ди Ламмермур" Доницетти и "Медее" Керубини она получила премии "Золотая маска".

Певица и сейчас сотрудничает с Арефьевой.

Она до сих пор прислушивается к моему мнению, а в самые трудные минуты советуется

- рассказывает о своей титулованной воспитаннице концертмейстер оперной труппы МАМТ Арефьева.

Другие театры

Герзмава выступает в разных театрах в России и гастролирует по всему миру.

На сцену Мариинского театра она впервые вышла в 2002 году,

в 2008-м дебютировала в театре "Ковент Гарден" в Лондоне,

в 2010 году - в "Метрополитен опера" в Нью-Йорке,

на сцене Большого театра певица впервые выступила в 2016 году,

годом позже состоялся ее дебют в миланском "Ла Скала".

Среди зарубежных выступлений в 2022 году - партия Леоноры в "Трубадуре" в барселонском театре "Лисео" и партия сопрано в "Реквиеме" Верди в токийском NHK Hall. Этот концерт прошел в рамках открытия сезона и инаугурации Фабио Луизи в качестве главного дирижера оркестра NHK.

Джаз

Джаз является давним увлечением Герзмавы.

Слушая и исполняя джазовую музыку, я отдыхаю

- признается певица.

В этой ипостаси она концертирует с Даниилом Крамером, Яковом Окунем, особенно выделяет выступления с Денисом Мацуевым.

Он мой хороший, близкий друг. Один из лучших наших современных академических пианистов прекрасно играет и джазовые импровизации, различные шлягеры

- отмечает певица.

Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…"

В 2001 году артистка организовала в Абхазии ежегодный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…". Он начался в Сухуме и Пицунде и постепенно расширял границы: концерты проходили в Большом зале консерватории и театре Станиславского и Немировича-Данченко в Москве, в Венской филармонии, Карнеги-холле в Нью-Йорке, швейцарском Санкт-Морице. На фестивале за эти годы выступали друзья и коллеги Герзмавы:

Владимир Спиваков и его "Виртуозы Москвы"

Елена Образцова

Хосе Кура

Элина Гаранча

Ильдар Абдразаков

Александр Сладковский с Государственным оркестром Татарстана

Александр Рудин

Феликс Коробов и оркестр театра Станиславского и Немировича-Данченко

Дебора Браун

Сергей Жилин.

Ведущим фестиваля много лет был музыковед Святослав Бэлза, с ним Герзмава дружила с 1994 года.

Конкурс вокалистов и концертмейстеров

Летом прошлого года народная артистка России и Абхазии объявила о создании международного конкурса вокалистов и концертмейстеров. Впервые он прошел в январе нынешнего года на сцене театра Станиславского и Немировича-Данченко.

Наш конкурс станет прекрасной стартовой площадкой для молодых дарований. Мы откроем победителям двери оперных театров, дадим им возможность сценических дебютов, поможем раскрыть их индивидуальность, музыкальный и артистический потенциал

- обещает Герзмава.