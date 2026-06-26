Главы стран СНГ встретятся в Туркменистане в октябре

Заседание совета глав государств СНГ пройдет 9 октября в Туркменистане, такое заявление сделал генсек содружества Сергей Лебедев.
Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы.
Лебедев подчеркнул, что решение об этом было принято на сегодняшнем заседании полномочных представителей стран СНГ в Исполкоме Содружества.
При этом он отметил, что повестка предстоящей встречи еще утверждается.
"Уже сейчас я вижу, что предложения по повестке очень солидные. Мы пока не утверждаем эту повестку, мы просто рассматриваем те предложения, которые сюда поступают"
– Сергей Лебедев
Кроме того, рассказал генеральный секретарь, 7 октября в Туркменистане также пройдет заседание Совета глав МИД стран СНГ.
Отметим, оба мероприятия пройдут в городе Аваза в Туркменистане.