Главы стран СНГ встретятся в Туркменистане в октябре

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) заявил о том, что заседание совета глав государств содружества состоится 9 октября в Туркменистане.

Заседание совета глав государств СНГ пройдет 9 октября в Туркменистане, такое заявление сделал генсек содружества Сергей Лебедев.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы.

Лебедев подчеркнул, что решение об этом было принято на сегодняшнем заседании полномочных представителей стран СНГ в Исполкоме Содружества.

При этом он отметил, что повестка предстоящей встречи еще утверждается.

"Уже сейчас я вижу, что предложения по повестке очень солидные. Мы пока не утверждаем эту повестку, мы просто рассматриваем те предложения, которые сюда поступают"

– Сергей Лебедев

Кроме того, рассказал генеральный секретарь, 7 октября в Туркменистане также пройдет заседание Совета глав МИД стран СНГ.

Отметим, оба мероприятия пройдут в городе Аваза в Туркменистане.