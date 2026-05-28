Путин и Токаев созвонились

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели разговор по телефону, сообщила пресс-служба Кремля.
Уточняется, что президенты обсудили основные вопросы двусторонней повестки и аспекты российско-казахстанского партнерства.
"В русле договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Российской Федерации в Казахстан в мае, рассмотрена актуальная тематика дальнейшего развития российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества"
— пресс-служба Кремля
Также стороны особенно подробно обсудили совместные проекты в торгово-экономической и энергетической областях.
Как сообщила кремлевская пресс-служба, Токаев поделился с Путиным впечатлениями о своем официальном визите в Брюссель,
Кроме того, Москва и Астана провели обсуждение актуальной международной повестки, рассказали в Кремле.
"При обсуждении международной и региональной повестки дня Касым-Жомарт Токаев поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель"
— пресс-служба Кремля