Вестник Кавказа

Путин и Токаев созвонились

Путин и Токаев созвонились
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский лидер провел телефонный разговор со своим казахским коллегой. Стороны обсудили реализацию взаимовыгодных российско-казахстанских проектов.

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели разговор по телефону, сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что президенты обсудили основные вопросы двусторонней повестки и аспекты российско-казахстанского партнерства.

"В русле договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Российской Федерации в Казахстан в мае, рассмотрена актуальная тематика дальнейшего развития российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества"

— пресс-служба Кремля

Также стороны особенно подробно обсудили совместные проекты в торгово-экономической и энергетической областях.

Как сообщила кремлевская пресс-служба, Токаев поделился с Путиным впечатлениями о своем официальном визите в Брюссель, 

Кроме того, Москва и Астана провели обсуждение актуальной международной повестки, рассказали в Кремле.

"При обсуждении международной и региональной повестки дня Касым-Жомарт Токаев поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель"

— пресс-служба Кремля

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