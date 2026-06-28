Ирак ждет российских туристов – посол

Иракский посол в РФ сообщил о безопасной обстановке для путешествий в Ираке, по его словам, страна открыта для туристов из России, имеются прямые рейсы.

Ирак готов принимать туристов из России, путешествия безопасны, сообщил иракский посол в Москве Абдул-Карим Хашим Мустафа.

На вопрос о том, безопасно ли туристам в Ираке, дипломат ответил утвердительно.

"Да. Путешествовать в Ирак очень безопасно. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до двух часов ночи. Так что жизнь абсолютно безопасна"

– Абдул-Карим Хашим Мустафа

Также он рассказал в беседе с ТАСС, что компания Iraqi Airways выполняет на регулярной основе два еженедельных рейса между Багдадом и Москвой, эти рейсы востребованы среди иракских путешественников.