Еще шесть семей получат останки пропавших без вести шехидов в Азербайджане

Останки еще шести шехидов, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, передадут их семьям в ближайшие дни.

Специалисты передадут останки еще шести шехидов Первой Карабахской воны их семьям в ближайшее время, рассказал директор Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава Азербайджана Адалят Гасанов.

Соответствующее заявление он сделал на международной конференции на тему "Современные подходы и укрепление сотрудничества в решении проблемы пропавших без вести лиц". Она проходит в рамках сотрудничества с Международной комиссией по пропавшим без вести лицам (ICMP).

Он напомнил, что в связи с Первой Карабахской войной в ведомство поступили костные останки, принадлежащие в общей сложности 934 лицам.

Гасанов добавил, что из представленных останков для уточнения имен на захоронениях останки 206 человек эксгумировали из могил неизвестных шехидов, останки 79 человек – из могил шехидов, похороненных без установления личности.

По его словам, удалось идентифицировать останки 327 лиц. Семьи получили останки 226 шехидов, каждое решение принималось Госкомиссией.

"Завтра, 1 июля, и 3 июля тела еще шести наших шехидов будут переданы их семьям"

– Адалят Гасанов