Пошлины США "взвинтили" цены на морские грузоперевозки - СМИ

Цены на морские грузоперевозки бьют новые рекорды из-за таможенных пошлин США, свою лепту в их рост вносит и неопределенность в стоимости судового топлива.

Перевозить грузы по морю становится все дороже, и дело здесь не только в росте цен на топливо для судов, но и грядущее введении США новых таможенных пошлин, сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

"Неопределенность в отношении пошлин и стоимости судового топлива привела к ускоренной погрузке товаров, особенно в США, что резко повысило ставки фрахта"

- заявление крупнейшей ассоциации судовладельцев BIMCO

В подтверждение своих опасений издание приводит расценки на маршрутах между Азией и восточным побережьем США, а также между Азией и Европой – только на минувшей неделе они достигли самой высокой отметки с лета 2024 года.

Так, по данным судоходной цифровой платформы Freightos, доставка стандартного 40-футового контейнера из Китая на восточное побережье США подскочила до $7880, это на 62% больше, чем месяцем ранее. Немногим менее стоимость доставки такого же контейнера из Китая до Средиземноморья – $6431, рост на 47%, пишет издание.

Клиенты и компании пока переносят поставки на более ранний срок, чтобы избежать потенциальных и роста цен на топливо для судов вследствие кризиса на Ближнем Востоке.

Напомним, в июле США намерены ввести новые пошлины в размере 10% или 12,5% на продукцию из примерно 60 государств, чтобы противодействовать существующим, по их мнению, ограничениям национальной торговле со стороны других стран.