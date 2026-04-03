РФС получит деньги от УЕФА за сезон 2025/26

Более полусотни футбольных ассоциаций стран Европы получат выплаты от УЕФА за минувший сезон. РФС будет перечислено несколько миллионов евро.

УЕФА перечислит Российскому футбольному союзу (РФС) 2,677 млн евро за сезон 2025/26. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте УЕФА.

Средства будут выплачены в рамках программы солидарных и стимулирующих выплат по итогам прошлого сезона.

Фиксированная солидарная выплата составит 1 млн его, еще 250 тыс евро полагаются по системе клубного лицензирования и мониторинга финансовой устойчивости УЕФА. Кроме того, УЕФА выплатит 1,427 млн евро на развитие женского футбола и молодых игроков, тренерскую работу, борьбу с договорными матчами и расходы на поездки национальных команд.

В общей сложности средства от УЕФА получат 55 футбольных ассоциаций стран Европы. Сумма выплат составит 163 млн евро.