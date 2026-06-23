Поезда в Абхазию на лето раскуплены на 90%

Туристам, которые собираются в Абхазию летом, рекомендуется планировать поездки заранее – на данный момент раскуплено более 90% билетов на поезда из РФ в Абхазию.

В компании "Абхазская железная дорога" (АЖД) сообщили, что билеты на поезда из России в Абхазию на текущий летний сезон почти раскуплены.

Путешественники выкупили более 90% билетов до конца лета. В АЖД отметили, что поездки в республику пользуются высоким спросом в курортный сезон. Туристам лучше планировать путешествия заранее.

Попасть в Абхазию российские туристы могут поездами из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Сочи электропоездом "Диоскурия".