Пассажиропоток на границе России и Абхазии вырос на 23%

Свыше 7 тыс автомобилей ежедневно пересекает границу России и Абхазии. В июне пассажиропоток увеличился почти на четверть.

Границу России и Абхазии в июне пересекает на 23% больше людей, чем в мае, следует из данных Федеральной таможенной службы.

Пассажиропоток в июне оказался на 23% больше майского, а поток автомобилей – на 18%.

Отмечается, что пункт пропуска работает с превышением возможностей: при проектной пропускной способности в 1,5 тыс автомобилей в сутки, он пропускает более 7 тыс авто и около 30 тыс человек.

На пункте пропуска работают 22 полосы движения, из них четыре – для туристических автобусов. В периоды максимальной нагрузки также используется дополнительная резервная полоса.

Работы по модернизации пункта продолжаются.

Попасть с Абхазию российские туристы могут различными способами, в том числе по морю, по воздуху, поездом или электричкой.

Напомним, отдых с детьми младше 14 лет в Абхазии по-прежнему возможен при наличии у ребенка свидетельства о рождении, оформление загранпаспорта для поездки не требуется.