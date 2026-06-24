Поиски пропавшей на реке девочки продолжаются пятый день в Ессентуках

Девочка-подросток пропала на реке в Ессентуках в эту среду. В ГУ МЧС РФ сообщили, что ее поиски продолжаются.

В Ессентуках пять дней ведутся поиски девочки-подростка, которая пропала на реке Подкумок. Об этом информирует 28 июня Главное управление МЧС России.

"Сегодня поиски продолжаются"

– представитель ведомства

Работы в настоящее время проводятся сразу на двух направлениях – в Ессентуках и Георгиевске, передает РИА Новости.

Напомним, 24 июня стало известно, что на реке Подкумок, предположительно, утонула девочка 2009 года рождения. В поисках ребенка участвуют спасатели и волонтеры. Накануне ее искали 50 человек.