Доходы Азербайджана от экспорта фундука выросли на 38%

Азербайджан с начала года поставил на международный рынок свыше 7,7 тыс т фундука. Экспорт принес более $90 млн.

В январе-мае этого года Азербайджан направил на экспорт 7756 т фундука, следует из сообщения Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

Экспорт фундука за пять месяцев принес $90,2 млн, что на 38,2% превышает показатели за тот же период прошлого года. При этом объем поставок орехов снизился на 17,6%.

Отметим, что Азербайджан входит в пятерку крупнейших мировых производителей фундука.