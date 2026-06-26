Вестник Кавказа

Доходы Азербайджана от экспорта фундука выросли на 38%

Доходы Азербайджана от экспорта фундука выросли на 38%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан с начала года поставил на международный рынок свыше 7,7 тыс т фундука. Экспорт принес более $90 млн.

В январе-мае этого года Азербайджан направил на экспорт 7756 т фундука, следует из сообщения Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

Экспорт фундука за пять месяцев принес $90,2 млн, что на 38,2% превышает показатели за тот же период прошлого года. При этом объем поставок орехов снизился на 17,6%.

Отметим, что Азербайджан входит в пятерку крупнейших мировых производителей фундука.

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