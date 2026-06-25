Вестник Кавказа

Казахстан планирует импортировать авиатопливо из Азербайджана и Туркменистана

Казахстан планирует импортировать авиатопливо из Азербайджана и Туркменистана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан прорабатывает вопрос поставок авиатоплива из Азербайджана и Туркменистана. Астана также контактируют со странами дальнего зарубежья.

Астана укрепляет энергетическую безопасность. Власти Казахстана планируют расширить импорт авиатоплива, включив в число возможных экспортеров Азербайджан, Туркменистан и другие страны. 

"Знаю, что у нас есть трейдеры, которые везут из Китая авиатопливо. Прорабатывается также вопрос [импорта авиатоплива] из Туркменистана и Азербайджана, ведутся диалоги и со странами дальнего зарубежья"

– глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов 

Ранее Баку и Астана договорились об упрощении автоперевозок. Страны со следующего года переходят на цифровые транзитные разрешения.

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