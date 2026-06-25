Казахстан планирует импортировать авиатопливо из Азербайджана и Туркменистана

Казахстан прорабатывает вопрос поставок авиатоплива из Азербайджана и Туркменистана. Астана также контактируют со странами дальнего зарубежья.
Астана укрепляет энергетическую безопасность. Власти Казахстана планируют расширить импорт авиатоплива, включив в число возможных экспортеров Азербайджан, Туркменистан и другие страны.
"Знаю, что у нас есть трейдеры, которые везут из Китая авиатопливо. Прорабатывается также вопрос [импорта авиатоплива] из Туркменистана и Азербайджана, ведутся диалоги и со странами дальнего зарубежья"
– глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов
Ранее Баку и Астана договорились об упрощении автоперевозок. Страны со следующего года переходят на цифровые транзитные разрешения.