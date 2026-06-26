В Грузию и Израиль запущены рейсы "Аэрофлота" через Минск

"Аэрофлот" запустил продажу авиабилетов в города Грузии и Израиль, выполняться они будут из Москвы с пересадкой в Минске.

Флагманский авиаперевозчик России "Аэрофлот" начинает выполнять рейсы из Москвы в города Грузии и Израиль через Минск.

Компания предлагает путешественникам новые направления:

Москва – Тбилиси,

Москва – Кутаиси,

Москва – Батуми,

Москва – Тель-Авив.

"Аэрофлот" запустил продажу единого билета по данным маршрутам с пересадкой в столице Беларуси. Первую часть маршрута выполняет "Аэрофлот", вторую – компания "Белавиа".