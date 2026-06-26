В Грузию и Израиль запущены рейсы "Аэрофлота" через Минск

"Аэрофлот" запустил продажу авиабилетов в города Грузии и Израиль, выполняться они будут из Москвы с пересадкой в Минске.
Флагманский авиаперевозчик России "Аэрофлот" начинает выполнять рейсы из Москвы в города Грузии и Израиль через Минск.
Компания предлагает путешественникам новые направления:
- Москва – Тбилиси,
- Москва – Кутаиси,
- Москва – Батуми,
- Москва – Тель-Авив.
"Аэрофлот" запустил продажу единого билета по данным маршрутам с пересадкой в столице Беларуси. Первую часть маршрута выполняет "Аэрофлот", вторую – компания "Белавиа".