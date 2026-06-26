Вестник Кавказа

В Грузию и Израиль запущены рейсы "Аэрофлота" через Минск

Салон самолета Аэрофлота
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Аэрофлот" запустил продажу авиабилетов в города Грузии и Израиль, выполняться они будут из Москвы с пересадкой в Минске.

Флагманский авиаперевозчик России "Аэрофлот" начинает выполнять рейсы из Москвы в города Грузии и Израиль через Минск.

Компания предлагает путешественникам новые направления:

  • Москва – Тбилиси,
  • Москва – Кутаиси,
  • Москва – Батуми,
  • Москва – Тель-Авив.

"Аэрофлот" запустил продажу единого билета по данным маршрутам с пересадкой в столице Беларуси. Первую часть маршрута выполняет "Аэрофлот", вторую – компания "Белавиа".

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