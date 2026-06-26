Разминирование Ормузского пролива займет несколько месяцев

Как сообщают СМИ, даже при соблюдении перемирия между Ираном и США возвращение судоходства в Ормузском проливе к довоенным показателям займет месяцы из-за разминирования.

Возвращение к привычным объемам судоходства в Ормузском проливе потребует длительного времени. Об этом в интервью газете Financial Times сообщил глава японской компании NYK Line Такая Сога.

​"Доступные для судоходства маршруты крайне ограничены — это очень узкие коридоры. Даже если суда смогут беспрепятственно входить в пролив и выходить из него, какое-то время объем перевозок, вероятно, будет составлять менее половины от обычного уровня"

- Такая Сога

​По данным издания, в проливе могут оставаться до 80 мин. Сейчас движение судов возможно только по двум коридорам — вдоль побережья Омана и вблизи иранского острова Ларак.

​Напомним, власти Ирана закрыли пролив, через который проходит 25% мировой торговли нефтью, после начала военного конфликта с США и Израилем 28 февраля. В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении огня, а 21–22 июня в Швейцарии прошли первые успешные переговоры по его реализации.