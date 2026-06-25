Вэнс призвал Иран решать разногласия по меморандуму с США путем дипломатии

Тегерану следует решать с Вашингтоном разногласия по условиям меморандума дипломатическим, а не силовым путем, заявил Вэнс после ударов США по Ирану.

Разногласия по соблюдению условий меморандума США и Ирана о взаимопонимании следует решать путем переговоров, а не силой, такое мнение высказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его соблюдаем, но если у них имеются разногласия относительно исполнения меморандума о взаимопонимании, они могут позвонить. Но на насилие США будут отвечать насилием"

– Вэнс

Заявление было сделано после того, как CENTCOM (Центральное командование ВС США) сообщило об ударах по территории Ирана – по складам ракет и беспилотников, по прибрежным радиолокационным объектам, – которые стали ответом на атаку иранского беспилотника по торговому судну в Ормузском проливе 25 июня.