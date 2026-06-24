Вестник Кавказа

В Дагестане без света остались более 60 тыс жителей

Лампочка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария на ЛЭП оставил без света более 60 тыс жителей Дагестана. Отключение электроэнергии затронуло 31 населенный пункт.

Свыше 61 тыс жителей Дагестана лишились света из-за аварии на электросетях. Причиной стала гроза, проинформировали в МЧС. 

"В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по РД поступают сообщения об аварийных отключениях электроснабжения в восьми муниципальных образованиях. Всего без электроснабжения остается 31 населенный пункт с населением более 61 тыс. человек"

– МЧС

Сообщается, что ремонтными работами занимаются специалисты  "Дагэнерго", которым предстоит восстановить подачу электроэнергии по проводам ЛЭП, поврежденным ветром и осадками. 

Восстановить подачу света в дома планируется к 20:00 мск 26 июня.

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