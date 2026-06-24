В Дагестане без света остались более 60 тыс жителей

Авария на ЛЭП оставил без света более 60 тыс жителей Дагестана. Отключение электроэнергии затронуло 31 населенный пункт.
Свыше 61 тыс жителей Дагестана лишились света из-за аварии на электросетях. Причиной стала гроза, проинформировали в МЧС.
"В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по РД поступают сообщения об аварийных отключениях электроснабжения в восьми муниципальных образованиях. Всего без электроснабжения остается 31 населенный пункт с населением более 61 тыс. человек"
– МЧС
Сообщается, что ремонтными работами занимаются специалисты "Дагэнерго", которым предстоит восстановить подачу электроэнергии по проводам ЛЭП, поврежденным ветром и осадками.
Восстановить подачу света в дома планируется к 20:00 мск 26 июня.