Туристов ждут десятки пляжей Анапы

Открыть пляжный сезон нынешним летом разрешили 72 пляжам Анапы – они уже получили официальное разрешение, еще восемь пляжных территорий города-курорта проходят экспертизу.

Российским туристам, которые выбрали для себя нынешним летом отдых на черноморском побережье курортной Анапы, можно собираться в дорогу - разрешение на открытие пляжного сезона получили 72 пляжа города-курорта, сообщили в правительстве РФ.

"Уже получили все разрешительные документы 72 пляжа. Еще 8 проходят экспертизу"

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Параллельно с этим продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе – пляжи приводят в порядок, убирая замазученный песок и заменяя его чистым, передает ТАСС.

Все проводимые работы контролирует Роспотребнадзор, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Анапу и ее окрестности туроператоры назвали самыми недорогими нынешним летом, при этом самым дешевым курортом сезона стала крымская Николаевка. Что касается Анапы, то этим летом отдых там обойдется дешевле, чем в Геленджике или Крыму, а отели, желая привлечь туристов, уже объявляют акции и скидки.