Спрос на курорты Черного моря вырос почти вдвое

Российские курорты Черного моря в этом году пользуются повышенным спросом по сравнению с прошлым: интерес к некоторым из них вырос почти в два раза.

Россияне в 2026 году при выборе места для отдыха на лето обратились к курортам Черного моря, спрос на которые относительно прошлого сезона значительно вырос, рассказали в сервисе бронирования "Островок".

Самый значительный рост показала Анапа – + 95%. За ней следует Витязево (+85%). В поселке Кабардинка спрос на отдых вырос на 63%. Прирост в 41% и 40% соответственно показали Геленджик и Адлер.

Кроме того, на четверть подскочило число бронирований в Краснодаре.

Популярны у собирающихся на отдых и Сочи, Сириус, Эсто-Садок, Ейск и Дивноморское, передает РИА Новости.