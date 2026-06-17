Европа не оставляет попыток укрепить позиции на Кавказе - СМИ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос готовят визит в Армению и Азербайджан, чтобы укрепить позиции ЕС на Южном Кавказе и противостоять влиянию России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе планирует посетить Армению и Азербайджан, чтобы заняться "укреплением позиций Евросоюза" в регионе и "противодействовать влиянию России", сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

"Поездка будет посвящена укреплению торговли и других связей, а также помощи в противодействии усилиям Москвы по сохранению влияния на бывшие советские республики"

- сообщение

Компанию главе ЕК в поездке составит еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос, которая активно лоббирует вступление в альянс Украины и Молдавии, передает РИА Новости.

Ожидается, что в Ереване делегация встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а в Баку - с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Причины визита не озвучиваются, но они очевидны – ЕС рассматривает Южный Кавказ как стратегически важный транспортный коридор между Европой и Азией, значение которого возросло на фоне конфликта на Ближнем Востоке, отмечает Politico.

Помимо этого, Азербайджан остается одним из ключевых поставщиков энергоресурсов в ЕС, а Армения важна для Евросоюза в плане ослабления ее связей с Россией.