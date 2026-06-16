Мечта или прагматизм? Пашинян выбирает курс Армении в фазе геополитической турбулентности

Прошедшие в Армении выборы предоставляют правительству Никола Пашиняна свободу рук во внешней политике. При этом переходный этап по формированию нового геополитического курса ставит Ереван перед несколькими дилеммами.

Главная дилемма для правительства Никола Пашиняна после выигранных парламентских выборов - выбор между сохранением глубокой взаимосвязанности с Россией и началом интеграции с Западом. Юридически Армения все еще остается в российском военном и экономическом поле: Ереван официально не вышел из ОДКБ, хотя и не платит взносы, и ежедневно пользуется всеми преференциями членства в ЕАЭС. В то же время Никол Пашинян перестал посещать саммиты ЕАЭС, а в ОДКБ армянское руководство так давно не проявляет никакой активности, что на недавнем саммите Организации глава МИД России Сергей Лавров допустил возможность исключения Еревана из числа ее членов.

В Евразийском экономическом союзе на сегодняшний день все члены недовольны тем, как правительство Пашиняна относится к развитию структуры. На майском саммите в Астане лидеры России, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана указали на "существенные риски для экономической безопасности государств-членов ЕАЭС" в связи с подготовкой Еревана к вступлению в Евросоюз. Они потребовали, что Армения через референдум определилась со своим курсом - либо сохранение членства в ЕАЭС, либо вступление в ЕС.

Накануне выборов Россельхознадзор ввел запрет на импорт ряда продуктов из Армении - минеральную воду "Джермук", овощи, коньяк и цветы. Минэнерго РФ предупредило Ереван о возможности разрыва соглашения о беспошлинном экспорте нефти, газа и необработанного алмаза из России. Как можно видеть, из-за одной лишь декларации Никола Пашиняна о желании ввести Армению в ЕС республика де-факто лишилась части благ членства в ЕАЭС.

Если по линии ЕАЭС Армения испытывает давление других стран-членов, то по линии ОДКБ ситуация обратная, поскольку Ереван проводит учения со странами, которые в России и частично в Беларуси рассматриваются как недружественные. К примеру, сегодня в Армении стартовали недельные военные учения Eagle Partner-2026 с участием Франции, США и Греции.

"В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС РА (250 человек), сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии Канзаса (58 человек), ВС Франции (24 человека) и Греции (11 человек)", - говорится в сообщении Минобороны Армении.

Даже если отбросить в сторону конфронтацию России и Европы, учения армянских войск со странами НАТО выглядят весьма странно, ведь формально Армения не вышла из ОДКБ, российские военные базы продолжают работу и в Гюмри (102-я база), и в Ереване (аэропорт "Эребуни"), а присутствие пограничников на границах с Турцией и Ираном сокращается, но остается.

В условиях все ширящихся трещин между Арменией и Россией Евросоюз спешит заместить российское присутствие в республике. Брюссель при поддержке США предлагает Еревану свою систему безопасности, и военные учения - шаг именно в этом направлении. Российские вооружения постепенно замещаются натовскими. Армения подписала с Францией контракты на поставку бронетехники ("Бастион"), артиллерии (САУ Caesar), систем ПВО (РЛС Ground Master 200) и вертолетов (Airbus Helicopters).

На фоне запретов экспорта армянских товаров в Россию Еврокомиссия пытается поддержать армянских поставщиков. По данным The Financial Times, ЕК готовит автономные торговые меры, которые снизят тарифы на ввоз продовольствия и сельхозпродукции из Армении на европейские рынки. "Сейчас самое время поддержать их и показать, что мы можем быть надежным партнером, - сказал один из источников британской газеты. - Им нужны друзья, и нам нужно защитить наше соседство". Меры охватят 20 товарных категорий, запрещенных на ввоз в Россию, на общую сумму 420 млн евро в год.

Главы МИД стран ЕС уже обсуждали данный вопрос с армянским коллегой Араратом Мирзояном 14-15 июня в Люксембурге. В начале следующего месяца в Ереван приедет еврокомиссар по расширению Марта Кос. "Комиссия предложит автономные торговые меры, которые помогут армянскому бизнесу получить доступ к новым рыночным возможностям в ЕС и поддержат экономику страны там, где она пострадала больше всего", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл в интервью FT.

Удастся ли Армении найти экстренную замену российскому рынку в ЕС - большой вопрос. На переориентацию уйдут минимум месяцы, и не факт, что замена станет равноценной в плане доходов. Что уже точно ясно, так это доля ограниченного Россией импорта армянских товаров. По оценкам руководителя отдела денежно-кредитной политики Центрального банка РА Вазгена Погосяна, это 1,5–2 % от ВВП Армении.

В разгар украинского конфликта Армения получала большую прибыль, пользуясь открытостью мировых рынков и членством в ЕАЭС. За счет параллельной торговли с Россией в 2022-2024 годах номинальный ВВП страны вырос с 19,5 млрд до почти $30 млрд. Экономика начала расти с темпом около 9% в год. Дрейф правительства Пашиняна в сторону ЕС, даже если пока риторический, обнуляет такие преимущества.

Премьер-министр Армении осознает, что предстоящие годы будут непростыми, если он начнет всерьез претворять в жизнь свое желание интегрировать республику в Евросоюз. Пока ЕС не сделал решительных шагов навстречу Армении, за разрыв экономических отношений с Россией придется платить высокими тарифами на газ и потерей рабочих мест в сельском хозяйстве. Поэтому сразу после победы на выборах Никол Пашинян занялся сглаживанием противоречий с Кремлем. Он хочет приехать в Москву и договориться об отмене ограничений. Но уверенности в том, что в Кремле согласны на эту встречу, нет.

"По вопросу визита в Москву было понимание. Но должно быть приглашение, чтобы я поехал. Когда будет, поеду. Не откажусь от приглашения", - сказал недавно журналистам Никол Пашинян.

Пока что армянский премьер пытается выйти на восстановление диалога с Москвой через министерства. На следующей неделе в Россию прибудет глава Минюста Србуи Галян, а в июле РФ дважды посетит глава Минэкономразвития Геворг Папоян. Папоян уже заявил, что в России он планирует обсудить вопросы, связанные с запретом на поставку товаров из Армении.

Метания между ЕС и Россией могут навредить не только экономике, но и поддержке Никола Пашиняна внутри страны. До следующих выборов еще далеко, но беднеющее население может выйти на те же улицы, воля которых восемь лет назад привела самого Пашиняна к власти - и этим постараются воспользоваться его политические оппоненты из "партии войны". Евросоюз для Армении - далекая мечта, недостижимость которой армянское руководство может наблюдать на примере соседней Грузии, между тем как союзничество с Россией приносит республике материальные плоды каждый день. Мечтая о членстве в ЕС, Пашинян упускает из рук реальную выгоду здесь и сейчас.

Вместо того, чтобы отправлять себя в жернова геополитического противостояния Востока и Запада, особенно в период, когда в ЕС и России говорят о потенциале лобового столкновения, Пашиняну было бы куда прагматичнее и полезнее сконцентрироваться на региональных вопросах. У Армении нет прямой границы ни с ЕС, ни с Россией, зато есть все еще заблокированные границы с Азербайджаном и Турцией, над открытием которых необходимо работать. Возможности для этого появились благодаря парафированию мирного договора Баку и Еревана, да и сам Никол Пашинян в стратегической концепции "Реальной Армении" провозглашает приоритет развития регионального сотрудничества.

Нормализация отношений с соседями позволит Армении расширить свои внешние связи: открытая граница с Турцией позволяет наладить более короткие торговые пути в Евросоюз, а с Азербайджаном - получить выход в Среднюю Азию и Китай. Зангезурский коридор сделает Армению составной частью Нового шелкового пути.

Для этого Ереван должен подписать окончательный мирный договор с Баку, что требует изменить Конституцию Армении - убрать из ее преамбулы ссылку на Декларацию о независимости, где содержатся незаконные претензии на азербайджанские земли в Карабахском экономическом районе.

При грамотном геополитическом курсе у Никола Пашиняна есть возможность превратить Армению в, как говорит он сам, "Перекресток мира". Если Ереван откажется от идеи стать частью ЕС, то выгоды от торговли с Турцией, Азербайджаном и их соседями можно было бы добавить к выгодам, которые Армения получает от торгово-экономических отношений с Россией. Более того, Россия может быть участником проекта Зангезурского коридора и выходить через Азербайджан и Армению в Турцию по железной дороге. Для организации этого сценария возможно задействовать платформу "3+3".

Но выбор остается за победителем парламентских выборов, лидером правящей партии "Гражданский договор" Николом Пашиняном. Чтобы принять верное решение, у него есть все данные - о рисках выхода из ЕАЭС его в этом году подробно проинформировала российская сторона, в том числе на высшем уровне. Сейчас он точно знает, что для приобретения одной интеграции ему неизбежно придется жертвовать другой.