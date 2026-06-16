Мечта или прагматизм? Пашинян выбирает курс Армении в фазе геополитической турбулентности

Главная дилемма для правительства Никола Пашиняна после выигранных парламентских выборов - выбор между сохранением глубокой взаимосвязанности с Россией и началом интеграции с Западом. Юридически Армения все еще остается в российском военном и экономическом поле: Ереван официально не вышел из ОДКБ, хотя и не платит взносы, и ежедневно пользуется всеми преференциями членства в ЕАЭС. В то же время Никол Пашинян перестал посещать саммиты ЕАЭС, а в ОДКБ армянское руководство так давно не проявляет никакой активности, что на недавнем саммите Организации глава МИД России Сергей Лавров допустил возможность исключения Еревана из числа ее членов.
В Евразийском экономическом союзе на сегодняшний день все члены недовольны тем, как правительство Пашиняна относится к развитию структуры. На майском саммите в Астане лидеры России, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана указали на "существенные риски для экономической безопасности государств-членов ЕАЭС" в связи с подготовкой Еревана к вступлению в Евросоюз. Они потребовали, что Армения через референдум определилась со своим курсом - либо сохранение членства в ЕАЭС, либо вступление в ЕС.
Накануне выборов Россельхознадзор ввел запрет на импорт ряда продуктов из Армении - минеральную воду "Джермук", овощи, коньяк и цветы. Минэнерго РФ предупредило Ереван о возможности разрыва соглашения о беспошлинном экспорте нефти, газа и необработанного алмаза из России. Как можно видеть, из-за одной лишь декларации Никола Пашиняна о желании ввести Армению в ЕС республика де-факто лишилась части благ членства в ЕАЭС.
Если по линии ЕАЭС Армения испытывает давление других стран-членов, то по линии ОДКБ ситуация обратная, поскольку Ереван проводит учения со странами, которые в России и частично в Беларуси рассматриваются как недружественные. К примеру, сегодня в Армении стартовали недельные военные учения Eagle Partner-2026 с участием Франции, США и Греции.
"В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС РА (250 человек), сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии Канзаса (58 человек), ВС Франции (24 человека) и Греции (11 человек)", - говорится в сообщении Минобороны Армении.
Даже если отбросить в сторону конфронтацию России и Европы, учения армянских войск со странами НАТО выглядят весьма странно, ведь формально Армения не вышла из ОДКБ, российские военные базы продолжают работу и в Гюмри (102-я база), и в Ереване (аэропорт "Эребуни"), а присутствие пограничников на границах с Турцией и Ираном сокращается, но остается.
В условиях все ширящихся трещин между Арменией и Россией Евросоюз спешит заместить российское присутствие в республике. Брюссель при поддержке США предлагает Еревану свою систему безопасности, и военные учения - шаг именно в этом направлении. Российские вооружения постепенно замещаются натовскими. Армения подписала с Францией контракты на поставку бронетехники ("Бастион"), артиллерии (САУ Caesar), систем ПВО (РЛС Ground Master 200) и вертолетов (Airbus Helicopters).
На фоне запретов экспорта армянских товаров в Россию Еврокомиссия пытается поддержать армянских поставщиков. По данным The Financial Times, ЕК готовит автономные торговые меры, которые снизят тарифы на ввоз продовольствия и сельхозпродукции из Армении на европейские рынки. "Сейчас самое время поддержать их и показать, что мы можем быть надежным партнером, - сказал один из источников британской газеты. - Им нужны друзья, и нам нужно защитить наше соседство". Меры охватят 20 товарных категорий, запрещенных на ввоз в Россию, на общую сумму 420 млн евро в год.
Главы МИД стран ЕС уже обсуждали данный вопрос с армянским коллегой Араратом Мирзояном 14-15 июня в Люксембурге. В начале следующего месяца в Ереван приедет еврокомиссар по расширению Марта Кос. "Комиссия предложит автономные торговые меры, которые помогут армянскому бизнесу получить доступ к новым рыночным возможностям в ЕС и поддержат экономику страны там, где она пострадала больше всего", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл в интервью FT.
Удастся ли Армении найти экстренную замену российскому рынку в ЕС - большой вопрос. На переориентацию уйдут минимум месяцы, и не факт, что замена станет равноценной в плане доходов. Что уже точно ясно, так это доля ограниченного Россией импорта армянских товаров. По оценкам руководителя отдела денежно-кредитной политики Центрального банка РА Вазгена Погосяна, это 1,5–2 % от ВВП Армении.
В разгар украинского конфликта Армения получала большую прибыль, пользуясь открытостью мировых рынков и членством в ЕАЭС. За счет параллельной торговли с Россией в 2022-2024 годах номинальный ВВП страны вырос с 19,5 млрд до почти $30 млрд. Экономика начала расти с темпом около 9% в год. Дрейф правительства Пашиняна в сторону ЕС, даже если пока риторический, обнуляет такие преимущества.
Премьер-министр Армении осознает, что предстоящие годы будут непростыми, если он начнет всерьез претворять в жизнь свое желание интегрировать республику в Евросоюз. Пока ЕС не сделал решительных шагов навстречу Армении, за разрыв экономических отношений с Россией придется платить высокими тарифами на газ и потерей рабочих мест в сельском хозяйстве. Поэтому сразу после победы на выборах Никол Пашинян занялся сглаживанием противоречий с Кремлем. Он хочет приехать в Москву и договориться об отмене ограничений. Но уверенности в том, что в Кремле согласны на эту встречу, нет.
"По вопросу визита в Москву было понимание. Но должно быть приглашение, чтобы я поехал. Когда будет, поеду. Не откажусь от приглашения", - сказал недавно журналистам Никол Пашинян.
Пока что армянский премьер пытается выйти на восстановление диалога с Москвой через министерства. На следующей неделе в Россию прибудет глава Минюста Србуи Галян, а в июле РФ дважды посетит глава Минэкономразвития Геворг Папоян. Папоян уже заявил, что в России он планирует обсудить вопросы, связанные с запретом на поставку товаров из Армении.
Метания между ЕС и Россией могут навредить не только экономике, но и поддержке Никола Пашиняна внутри страны. До следующих выборов еще далеко, но беднеющее население может выйти на те же улицы, воля которых восемь лет назад привела самого Пашиняна к власти - и этим постараются воспользоваться его политические оппоненты из "партии войны". Евросоюз для Армении - далекая мечта, недостижимость которой армянское руководство может наблюдать на примере соседней Грузии, между тем как союзничество с Россией приносит республике материальные плоды каждый день. Мечтая о членстве в ЕС, Пашинян упускает из рук реальную выгоду здесь и сейчас.
Вместо того, чтобы отправлять себя в жернова геополитического противостояния Востока и Запада, особенно в период, когда в ЕС и России говорят о потенциале лобового столкновения, Пашиняну было бы куда прагматичнее и полезнее сконцентрироваться на региональных вопросах. У Армении нет прямой границы ни с ЕС, ни с Россией, зато есть все еще заблокированные границы с Азербайджаном и Турцией, над открытием которых необходимо работать. Возможности для этого появились благодаря парафированию мирного договора Баку и Еревана, да и сам Никол Пашинян в стратегической концепции "Реальной Армении" провозглашает приоритет развития регионального сотрудничества.
Нормализация отношений с соседями позволит Армении расширить свои внешние связи: открытая граница с Турцией позволяет наладить более короткие торговые пути в Евросоюз, а с Азербайджаном - получить выход в Среднюю Азию и Китай. Зангезурский коридор сделает Армению составной частью Нового шелкового пути.
Для этого Ереван должен подписать окончательный мирный договор с Баку, что требует изменить Конституцию Армении - убрать из ее преамбулы ссылку на Декларацию о независимости, где содержатся незаконные претензии на азербайджанские земли в Карабахском экономическом районе.
При грамотном геополитическом курсе у Никола Пашиняна есть возможность превратить Армению в, как говорит он сам, "Перекресток мира". Если Ереван откажется от идеи стать частью ЕС, то выгоды от торговли с Турцией, Азербайджаном и их соседями можно было бы добавить к выгодам, которые Армения получает от торгово-экономических отношений с Россией. Более того, Россия может быть участником проекта Зангезурского коридора и выходить через Азербайджан и Армению в Турцию по железной дороге. Для организации этого сценария возможно задействовать платформу "3+3".
Но выбор остается за победителем парламентских выборов, лидером правящей партии "Гражданский договор" Николом Пашиняном. Чтобы принять верное решение, у него есть все данные - о рисках выхода из ЕАЭС его в этом году подробно проинформировала российская сторона, в том числе на высшем уровне. Сейчас он точно знает, что для приобретения одной интеграции ему неизбежно придется жертвовать другой.