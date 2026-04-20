Мир с Азербайджаном придал импульс армянской экономике – Пашинян

Армянский премьер рассказал о том, как установление мира между Баку и Ереваном положительно повлияло на развитие экономики страны.

Установление мира с Азербайджаном придает новый импульс экономике Армении, такое заявление сделал премьер-министр РА Никол Пашинян.

По сообщениям армянских СМИ, об этом он сказал на заседании Национального Собрания во время обсуждения годового отчета об исполнении государственного бюджета за 2025 год.

Глава правительства Армении отметил, что народ страны выбрал путь мира и "встал на его защиту".

Об этом, подчеркнул он, могут свидетельствовать итоги прошедших парламентских выборов 2026 года.

Пашинян заявил, что установление мира в регионе благотворно повлияло на Армению, вызвав экономический импульс.

"Люди должны видеть экономический рост в своей повседневной жизни. По этой причине я принял решение о повышении пенсий в Армении"

– Никол Пашинян

Премьер отметил, что дальнейшие усилия по развитию отношений Баку и Еревана окажут еще более положительное влияние на качество жизни народа.