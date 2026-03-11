Экономика Северного Кавказа развивается ударными темпами

Экономика республик Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) развивается динамичнее в сравнении с другими регионами страны, и происходит это благодаря туризму, инвестициям, а также развитию инфраструктуры, малого и среднего предпринимательства, сообщил полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

"Экономика СКФО в 2025 году характеризовалась довольно весомым приростом. К примеру, объем инвестиций в основной капитал в сравнении с 2024 годом увеличился на 10%, объем производства продукции сельского хозяйства - на 5,9%, оборот розничной торговли - на 3,5%, объем строительных работ - на 4,5%"

- Юрий Чайка

Как следствие заметно выросли реальные денежные доходы населения - на 6,4%, а уровень официально зарегистрированной в регионе безработицы упал на 0,3%. Все эти результаты лучше среднероссийских", - полпред президента, передает ТАСС.

Есть незначительное проседание по индексу промышленного производства, однако после детального анализа ситуации уже наметилась положительная динамика роста, которая получила мощный импульс в развитии зеленой энергетики, ИТ-технологий, логистики и торговли.

Что касается традиционных точек роста, ими остаются туризм, агропромышленный комплекс и промышленность. Так, только за последние три года поток отдыхающих в республиках Северного Кавказа увеличился на 75%, - сообщил Юрий Чайка.