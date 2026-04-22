Пашинян осудил сожжение турецкого флага в Ереване

Вид на Стамбул с турецким флагом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает неприемлемым сожжение флага Турции, которое было осуществлено армянскими националистами накануне в Ереване.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян выразил решительное осуждение в связи с сожжением турецкого флага, совершенным представителями националистического движения АРФ "Дашнакцутюн" в четверг на шествии в центре Еревана.

Соответствующее заявление сделала его пресс-секретарь Назели Багдасарян.

"Никол Пашинян считает сожжение турецкого флага участниками шествия, организованного АРФ "Дашнакцутюн" в Ереване 23 апреля, накануне годовщины "геноцида армян", явно провокационным и вызывающим напряженность поведением"

– Назели Багдасарян

Представитель главы армянского правительства обратила внимание на то, что Пашинян осуждает этот поступок, тем более, что он совершен в отношении соседней страны. По словам Багдасарян, Пашинян оценивает данное деяние как безответственное и неприемлемое.

