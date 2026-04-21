Словакия снова стала получать нефть по "Дружбе"

Нефть по трубопроводу "Дружба" опять начала поставляться в Словакию – как рассказали в Братиславе, поставки стартовали в ночь на четверг.

Поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" снова начали осуществляться сегодня ночью, такую информацию предоставила глава Минэкономики страны Дениса Сакова.

В сообщении уточняется, что "черное золото" по "Дружбе" стало поступать в республику сегодня ночью, после двух часов по местному времени (03.00 по Москве).

Напомним, что Киев прекратил транзит нефти в Словакию, а также в Венгрию, по трубопроводу "Дружба" 27 января. В связи с остановкой поставок власти Словакии сообщили о наступлении кризиса в области энергетики в стране, а премьер Роберт Фицо анонсировал блокирование Братиславой новых антироссийских санкций ЕС до тех пор, пока работа "Дружбы" не будет возобновлена.