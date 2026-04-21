Москва подтвердила переключение нефти из Казахстана на другие направления вместо "Дружбы"

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстанская нефть, ранее поступавшая в Германию по трубопроводу "Дружба", по словам Александра Новака, со следующего месяца будет направляться по другим путям.

Добытая в Казахстане нефть, прежде поставлявшаяся в Германию по нефтепроводу "Дружба", с первого мая будет идти по другим направлениям, такое заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак.

"С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по "Дружбе" раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные"

– Александр Новак

По словам вице-премьера, причина изменений заключается в существующих на данный момент технических возможностях.

Новак также добавил, что перенаправление нефтяных потоков находится в ведении Минэнерго России и Транснефти.

Напомним, что ранее глава министерства энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов рассказал о получении Астаной по неофициальным каналам сообщения о том, что топливо из Казахстана в мае нельзя будет транспортировать по трубопроводу "Дружба" в мае. По его словам, скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

