Москва подтвердила переключение нефти из Казахстана на другие направления вместо "Дружбы"

Добытая в Казахстане нефть, прежде поставлявшаяся в Германию по нефтепроводу "Дружба", с первого мая будет идти по другим направлениям, такое заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак.
"С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по "Дружбе" раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные"
– Александр Новак
По словам вице-премьера, причина изменений заключается в существующих на данный момент технических возможностях.
Новак также добавил, что перенаправление нефтяных потоков находится в ведении Минэнерго России и Транснефти.
Напомним, что ранее глава министерства энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов рассказал о получении Астаной по неофициальным каналам сообщения о том, что топливо из Казахстана в мае нельзя будет транспортировать по трубопроводу "Дружба" в мае. По его словам, скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.