Экс-посол Грузии в Азербайджане может возглавить Аджарию

Зураб Патарадзе может возглавить Аджарию. Его кандидатура представлена Михаилом Кавелашвили.

Бывший посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе представлен на должность главы правительства Аджарии. Его назначение согласовано президентом страны Михаилом Кавелашвили и премьером Ираклием Кобахидзе, однако также должно быть одобрено Верховным советом республики.

Отметим, что Патарадзе уже возглавлял Аджарию с 2016 по 2018 год. Кавелашвили отметил, что экс-посол за время своей работы на посту руководителя отметился реализацией ряда проектов, а также хорошо знает регион.

"Зураб Патарадзе много лет плодотворно работал на дипломатической службе, где достойно защищал интересы Грузии на международной арене. Он уроженец Аджарии, хорошо знает потребности и потенциал региона"

– Михаил Кавелашвили

Назначение Патарадзе должно быть одобрено большинством голосов депутатов Верховного совета Аджарии, однако здесь преимущество на стороне правящей партии "Грузинская мечта", поэтому процедура может стать формальной.