Чиновнику из Аджарии грозит девять лет тюрьмы за взятку

Девять лет тюрьмы может получить чиновник из грузинской Аджарии, который требовал взятку от компании-поставщика.

Сотрудник администрации Хуло (Аджария) задержан правоохранителями Грузии по уголовному делу о взятке, передают в Минфине страны.

Согласно материалам дела, чиновник принял товар от поставщика с недостачей, однако перевел коммерсантам полную стоимость поставки, отразив этот факт в документации. В качестве ответной услуги сотрудник администрации потребовал от компании денежное вознаграждение.

Правоохранители Грузии получили видеодоказательства взяточничества со стороны чиновника. Задержанному грозит до 9 лет лишения свободы.