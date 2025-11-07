Вестник Кавказа

Чиновнику из Аджарии грозит девять лет тюрьмы за взятку

Девять лет тюрьмы может получить чиновник из грузинской Аджарии, который требовал взятку от компании-поставщика.

Сотрудник администрации Хуло (Аджария) задержан правоохранителями Грузии по уголовному делу о взятке, передают в Минфине страны. 

Согласно материалам дела, чиновник принял товар от поставщика с недостачей, однако перевел коммерсантам полную стоимость поставки, отразив этот факт в документации. В качестве ответной услуги сотрудник администрации потребовал от компании денежное вознаграждение.   

Правоохранители Грузии получили видеодоказательства взяточничества со стороны чиновника. Задержанному грозит до 9 лет лишения свободы.

