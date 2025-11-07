Проживание в отелях подешевело в Грузии

В Грузии зафиксировано массовое снижение цен на отели. В среднем проживание в отелях республики сейчас обойдется почти на 10%, чем в начале осени.

В Грузии снизились цены на отели. Об этом информирует исследовательский центр PMCG.

В сравнении с сентябрем цены на проживание в гостиницах республики упали на 9,6%, а в годовом выражении — на 2,3%.

Снижение цен охватило все регионы Грузии. Исключением стал лишь Тбилиси, где цены выросли на 2,5% за год.

Согласно информация, средняя цена за ночь в отеле пять звезд составила 442 лари (примерно $163), в отеле четыре звезды – 237 лари ($87), в отеле три звезды – 153 лари ($56).