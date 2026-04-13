Скончался чеченский писатель и драматург Муса Ахмадов

Чеченский писатель и драматург Муса Ахмадов ушел из жизни. Ему было 70 лет.

Печальную новость о кончине известного чеченского писателя и драматурга Мусы Ахмадова сообщили в Союзе писателей Чечни.

"Да, это правда. Мы с глубокой скорбью сообщаем о кончине известного чеченского писателя, поэта и драматурга Мусы Ахмадова. Его жизненный путь был посвящен служению родному языку, народу и сохранению духовных ценностей"

– глава Союза Аламахад Ельсаев

Отметим, что Муса Ахмадов являлся одной из наиболее значимых фигур культурной жизни современной Чечни. Ахмадов не только создавал литературные произведения, но также внес вклад в образовательную деятельность, создав учебные пособия по чеченскому языку и этике, передает ТАСС.

Творческое наследие Ахмадова включает в себя романы, пьесы, рассказы и стихотворения. Писателю было 70 лет.