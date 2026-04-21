Глава США не против участия Ирана в ЧМ по футболу

Иранские футболисты вполне могут принять участие в Чемпионате мира этим летом, среди стран-хозяек которого и США, такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.
"Мы бы не хотели влиять на иранских спортсменов, которые хотят принять участие в предстоящем чемпионате мира по футболу этим летом"
– Дональд Трамп
Позицию Вашингтона по данному вопросу более подробно осветил глава Госдепартамента Марко Рубио. По словам дипломата, никто не запрещал иранским спортсменам приезжать на мундиаль – сложность заключалась бы в их сопровождающих: тренерах, журналистах и т. д. Госсекретарь пояснил, что часть из них связаны с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), и появление таких людей в США недопустимо.
Напомним, что ранее спецпосланник американского президента по глобальным партнерствам Паоло Замполли выступил с инициативой заменить иранскую сборную спортсменами из Италии, которая не прошла квалификацию.