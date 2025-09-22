Парки Кисловодска и Гудермеса признали лучшими в России

Лучшими в России стали парки Ставрополья и Чечни - зеленые локации Кисловодска и Гудермеса назвали победителями премии "Парки России" в различных номинациях.

Лучшими парками России в минувшем 2025 году авторитетное жюри назвало национальный парк "Кисловодский" в курортном городе Ставропольского края и бульвар чеченской природы – они стали лауреатами всероссийской премии "Парки России" в разных номинациях.

"Специальной номинации "Национальный парк" был удостоен национальный парк "Кисловодский", а номинация "Премьера года. Реализованный проект парка в 2025 году" досталась бульвару чеченской природы в Гудермесе"

- канал Ассоциации парков России

Особенно радостно премия была встречена в пресс-службе кисловодского парка: там отметили, что награда, присвоенная зеленой территории в юбилейный, 10-й год ее основания - это признание общего дела, трудов команды парка и всех, кто каждый день делает эту заповедную территорию лучше, передает портал "Это Кавказ".

Премия, учрежденная министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Ассоциацией парков, Всероссийским обществом охраны природы и Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления, уже третий год успешно справляется со своей главной задачей - популяризацией национального проекта "Инфраструктура для жизни", подчеркнули в ведомстве.