Международный аэропорт снова откроется в Тегеране

Власти Ирана приняли решение возобновить работу Международного аэропорта имени имама Хомейни – ключевой воздушной гавани Тегерана.

Открытие Международного аэропорта имени имама Хомейни состоится в ближайшее время в Тегеране, такое заявление распространила пресс-служба воздушной гавани.

В нем говорится, что возобновление работы аэропорта запланировано уже на завтра.

В пресс-службе воздушной гавани назвали и направления, по которым будут запущены первые после долгого перерыва рейсы. Полеты будут совершены в Стамбул и столицу Омана Маскат.

Стоит отметить, авиасообщение в Иране прекратилось после начала нападения США и Израиля 28 февраля. Внутренние рейсы власти Исламской Республики возобновили некоторое время назад, а 18 апреля из Омана в Иран направился пассажирский самолет – впервые после начала кризиса.

Напомним, аэропорт имама Хомейни – новая воздушная гавань в Тегеране, он обслуживает международные рейсы. "Старый" аэропорт Мехрабад, расположенный недалеко от центра города, хотя и имеет статус международного, как правило, принимает рейсы по внутренним направлениям.