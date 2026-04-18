Росавиация отменила ограничения на полеты в ОАЭ через Иран

Все ограничения на полеты в Объединенные Арабские Эмираты из России через воздушное пространство Ирана сняты, сообщила пресс-служба Росавиации.
Также, Федеральное агентство воздушного транспорта отменило рекомендации, ранее введенные для российских авиакомпаний, о приостановке продажи билетов в и из ОАЭ.
Уточняется, что все решения были приняты с учетом позиций и рекомендаций со стороны МИД России.
Тем не менее, в ведомстве отметили, что ситуация в регионе Ближнего Востока остается под контролем, о любых возможных изменениях также станет известно заблаговременно.
"Специалисты Минтранса и Росавиации продолжают анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты авиакомпаний России в этом регионе"
— пресс-служба Росавиации
Все рейсы, которые будут осуществляться через территорию Ирана, будут проходить "с неукоснительным учетом рекомендаций властей Исламской Республики", подчеркнули в пресс-службе.