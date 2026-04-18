Росавиация отменила ограничения на полеты в ОАЭ через Иран

Федеральное агентство воздушного транспорта сняло ограничения на полеты в ОАЭ через воздушное пространство Ирана, а также вновь открыло продажи билетов на это направление.

Также, Федеральное агентство воздушного транспорта отменило рекомендации, ранее введенные для российских авиакомпаний, о приостановке продажи билетов в и из ОАЭ.

Уточняется, что все решения были приняты с учетом позиций и рекомендаций со стороны МИД России.

Тем не менее, в ведомстве отметили, что ситуация в регионе Ближнего Востока остается под контролем, о любых возможных изменениях также станет известно заблаговременно.

"Специалисты Минтранса и Росавиации продолжают анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты авиакомпаний России в этом регионе"

— пресс-служба Росавиации

Все рейсы, которые будут осуществляться через территорию Ирана, будут проходить "с неукоснительным учетом рекомендаций властей Исламской Республики", подчеркнули в пресс-службе.