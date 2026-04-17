Росавиация продлила запрет на полеты в Иран

Несмотря на то, что авиационные власти Ирана разрешили выполнение гражданских авиарейсов над частью страны, Росавиация приняла решение в целях безопасности продлить запрет на полеты в страну для российских авиакомпаний.

Российские авиавласти не откроют воздушное пространство Ирана для гражданских воздушных судов, из соображений безопасности продлив запрет на полеты, а специалисты соответствующих ведомств продолжат анализ работы воздушного транспорта на Ближнем Востоке, сообщила Росавиация.

"Согласно рекомендациям Росавиации, с учетом позиции Минтранса и МИД России, воздушное пространство Ирана продолжает быть закрытым для полетов российских авиакомпаний до 15 мая"

Ранее мы писали о том, что авиационные власти Ирана разрешили выполнение авиарейсов, открыв часть своего воздушного пространства в восточной части исламской республики. По информации Управления гражданской авиации, это стало доступным сегодня с 7:00. Также начали работу некоторые аэропорты, однако работать аэрогавани будут пока в ограниченном режиме – с 6:30 до 17:30 мск.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории и объектам США в странах Ближнего Востока и полностью заблокировал судоходство в Ормузском проливе.