Red Wings возобновила полеты в Израиль

Авиаперевозчик Red Wings восстанавливает рейсы в Израиль из трех российских городов. Первый рейс будет выполнен 18 апреля.
Авиакомпания Red Wings восстановила авиаперевозки по маршрутам в Израиль из Сочи, Минеральных вод и Москвы.
"Авиакомпания приступает к выполнению регулярных рейсов в Израиль. В летнем сезоне 2026 года Red Wings будет выполнять рейсы в Тель-Авив из трех российских городов - Москвы, Сочи и Минеральных Вод. На южных направлениях авиакомпания использует российские самолеты SSJ-100"
– авиаперевозчик
Выполнение полетов из Сочи стартует с 18 апреля. Рейсы из российской столицы будут выполняться трижды в неделю. Полеты из Минеральных Вод будут выполняться с 19 апреля, при этом рейсы будут совершаться только по воскресеньям (до конца мая), дополнительный рейс по четвергам добавится в полетную программу с июня.