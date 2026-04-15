Авиакомпания "Азимут" открывает авиарейсы в Тель-Авив

Представители авиакомпании "Азимут" заявили о возобновлении рейсов в Тель-Авив из Минеральных Вод с 29 апреля, а из Краснодара и Сочи с 1 мая. Соответствующую информацию сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Азимут" возобновляет выполнение рейсов в Тель-Авив из Минеральных Вод, полеты будут выполняться с 29 апреля с частотой 1 раз в неделю по средам. Далее, с 1 мая авиакомпания возобновит регулярные рейсы в Тель-Авив из Краснодара и Сочи"

- заявление компании

В среду Росавиация сообщила, что рейсы отечественных авиакомпаний в Израиль разрешены с 16 апреля при условии вылета в промежутке с 07:00 до 01:00 по московскому времени.

Напомним, российские перевозчики могут выполнять полеты в этом направлении, однако воздушное пространство Ирана для них остается закрытым. Данное ограничение было принято с учетом рекомендаций Министерства транспорта и МИД РФ.