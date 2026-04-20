От паводков в Чечне и Дагестане пострадали десятки тысяч жителей

В Чечне и Дагестане строят новые дома для потерявших кров жителей, в Чечне подано почти 20 тысяч заявлений о возмещении ущерба после паводков, а в Дагестане компенсации уже поучили почти 4 тысячи пострадавших от стихии.

Власти Чечни продолжают получать заявления на получение материальной помощи от пострадавших во время недавней непогоды, вызвавшей паводки и наводнения, а чеченские строители в экстренном режиме возводят новое жилье для людей, оставшихся без крова из-за катаклизма, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Загруженных на портал государственных услуг заявлений от пострадавших - 19 644. По каждому из них проводится работа, практически завершены первоочередные выплаты. Также планируется возмещение частичной и полной потери имущества"

- Рамзан Кадыров

Глава региона заверил, что ни один пострадавший не останется без поддержки, однако есть и другая их категория – люди, которые лишились крова из-за буйства стихии. Для них в селе Новый Беной строится целый комплекс индивидуальных жилых домов, их уже подключают к наружным коммуникациям и приступают к укладке асфальта, передает портал "Это Кавказ".

Работа ведется в несколько смен, и скоро будет завершена - завершены все бетонные работы и укладка кирпича, на 90% выполнено устройство кровли, ведется внутренняя отделка и начата сборка мебели, отметил глава Чечни.

Активная работа по устранению последствий стихии ведется и в Дагестане, хотя пока здесь остаются подтопленными почти 50 жилых домов. В пунктах временного размещения еще находятся 546 человек, в том числе 169 детей. Из затопленных помещений ведется откачка воды, проводится дезинфекция помещений социальных объектов и жилых домов, а 3660 пострадавших от паводков уже получили компенсационные выплаты, сообщили в министерстве труда и социального развития республики.

Напомним, ранее мы писали о том, что на днях в Москве прошло первое заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в двух республиках СКФО, которую возглавил министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. В ходе заседания члены комиссии приняли решение разработать комплексный план действий по восстановлению объектов в пострадавших от непогоды районах Дагестана и Чечни, он будет сформирован и обсужден в ближайшее время.