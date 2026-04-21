США добавили в санкционные списки самолеты из Ирана

Минфин США расширил санкционные списки по Ирану. В них попали несколько компаний, самолетов и ряд физических лиц.

Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении Ирана. Об этом информирует 21 апреля управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Согласно информации OFAC, речь идет об ограничительных мерах, которые связаны с "противодействием терроризму и нераспространением ядерного оружия".

Уточняется, что под санкции попали восемь уроженцев Ирана в возрасте от 24 до 71 года.

Кроме того, рестрикции коснулись двух самолетов Boeing-777 авиакомпании Mahan Air и четырех организаций из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Турции и Ирана.