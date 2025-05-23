Турция и Азербайджан добиваются официального статуса для ОТГ в ООН

Постпред Турции сообщил, что Анкара и Баку совместно добиваются официального статуса для Организации тюркских государств (ОТГ) при ООН, и отметил высокую роль Азербайджана в этом процессе.

Постоянный представитель Турции при ООН Ахмет Йылдыз заявил, что Анкара и Баку ведут активную совместную работу по укреплению позиций Организации тюркских государств (ОТГ). В интервью турецкому бюро Report он отметил, что Турция высоко ценит усилия Азербайджана по получению ОТГ официального статуса в ООН.

Достижение такого признания на международном уровне рассматривается как важнейший шаг для дальнейшего развития и укрепления позиций всех тюркских стран.

Кроме того, Йылдыз сообщил о планах провести в декабре День тюркского языка на площадке ООН, напомнив о существующей практике посвящать специальные дни языкам без официального статуса, таким как португальский.

Также постоянный представитель Турции указал на необходимость повысить узнаваемость ОТГ среди мирового сообщества и призвал обеспечить вхождение Кыргызстана в состав Совета Безопасности.

"Наша работа в этом направлении ведется совместно с азербайджанским коллегой. Многие люди до сих пор недостаточно осведомлены об ОТГ, и День тюркского языка станет дополнительной площадкой для ее представления. Кроме того, Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру в Совет Безопасности ООН, и мы должны обеспечить его избрание"

- Ахмет Йылдыз