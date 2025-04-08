Турция и Азербайджан обсудили пути развития образования

Представитель посольства Азербайджана в Турции в ходе поездки в турецкую Адану обсудила пути углубления сотрудничества в сфере образования двух стран.

Советник по вопросам образования посольства Азербайджана в Анкаре Наджиба Насибова совершила поездку в город Адана на юге Турции, в ходе которой она посетила государственный некоммерческий университет "Чукурова", один из лучших государственных университетов страны.

В довольно молодом вузе, открывшемся в 1973 году, Наджиба Насибова провела встречу с проректором вуза, профессором Хаджер Япыджыоглу Йылдызбаш, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Стороны обменялись мнениями о том, как будет развиваться и углубляться сотрудничество двух стран в образовательной сфере, после чего прошла встреча с азербайджанскими преподавателями и учащимися этого вуза, также гости выслушали мнения и вопросы его студентов.

Все высказанные студентами проблемы и предложения участники встречи довели до руководства турецкого вуза.