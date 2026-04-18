Цены на нефть растут не дождавшись открытия Ормузского пролива

Цены на эталонные сорта нефти снова устремились вверх, не дождавшись новостей об открытии Ормузского пролива - Brent росла в цене более чем на 4%, а WTI подорожала почти на 2%.

Стоимость фьючерса на эталонную нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года минувшей ночью на лондонской бирже ICE превышала $106 за баррель впервые с 7 апреля 2026 года, свидетельствуют данные торгов.

К 03:16 мск Brent росла в цене на 4,16%, до $106,15 за баррель, и лишь к 7:00 мск она замедлила рост до $103,42 за баррель (+1,48%), передает ТАСС.

Вслед за ней росла и стоимость фьючерса с поставкой в июне 2026 года на нефть эталонной марки West Texas Intermediate (WTI) – она выросла на 1,76%, до $94,6 за баррель.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне на фоне общей неопределенности по поводу переговоров США и Ирана и возможного открытия Ормузского пролива метались и цены на нефть – с началом торгов они показали небольшое снижение. Так, со стартом торгов цена на нефть эталонной марки Brent снизилась на 0,3% до $98,20 за баррель, а цена на нефть марки WTI упала на 0,5% до $89,21 за бочку.