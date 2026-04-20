Цены на нефть идут в легкий минус

На фоне общей неопределенности по поводу переговоров США и Ирана и возможного открытия Ормузского пролива мечутся и цены на нефть – с началом торгов сегодня они показали небольшое снижение.

Так, со стартом торгов цена на нефть эталонной марки Brent снизилась на 0,3% до $98,20 за баррель, а цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала на 0,5% до $89,21 за бочку, сообщает BBC.

Двухнедельное перемирие, объявленное президентом США Дональдом Трампом, истекает завтра, однако американский лидер продлил режим прекращения огня с Ираном до окончания переговоров.

Иран назвал такой шаг односторонним решением Вашингтона и отказался признавать его, а значит, будет поступать в соответствии со своими интересами, сообщило государственное телевидение Ирана.