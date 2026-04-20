Иран отказывается от переговоров с США до снятия блокады

Иранские власти не планируют договариваться с США, пока не будет снята морская блокада портов ИРИ. Ранее СМИ сообщали о возможности сторон встретиться в Пакистане завтра.

Власти Ирана не намерены возобновлять переговоры с США, пока Вашингтон не деблокирует иранские порты, заявил депутат парламента ИРИ Ахмад Надери. 

"Пока не снимут морскую блокаду, мы не намерены проводить второй раунд переговоров"

– Ахмад Надери 

По словам Надери, Иран пока не отправлял переговорную делегацию в Пакистан для участия во втором раунде дипломатического процесса. 

По данным СМИ, новый раунд переговоров сторон может пройти в 22 апреля в Исламабаде. Дональд Трамп вчера заявил, что американские переговорщики направили в Пакистан.

Вам может быть интересно

