В Турции задержали около 50 чиновников, а также мэра Халфети

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Силовые структуры Турции провели задержания чиновников в Халфети в связи с антикоррупционным делом. Также задержан глава района.

Правоохранители Турции провели масштабные задержания среди сотрудников администрации Халфети. Арестованы около 50 человек, а также мэр района Шереф Албайрак, который представляет правящую Партию справедливости и развития (ПСР). 

Согласно материалам уголовного дела, чиновников обвиняют в коррупции. Выдвинуты обвинения по статьям об организации преступного сообщества и мошеннических схем. 

Ранее министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил, что в стране будут проведены расследования в отношении представителей власти, связанных с ПСР.

