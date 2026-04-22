В Турции задержали около 50 чиновников, а также мэра Халфети

Силовые структуры Турции провели задержания чиновников в Халфети в связи с антикоррупционным делом. Также задержан глава района.

Правоохранители Турции провели масштабные задержания среди сотрудников администрации Халфети. Арестованы около 50 человек, а также мэр района Шереф Албайрак, который представляет правящую Партию справедливости и развития (ПСР).

Согласно материалам уголовного дела, чиновников обвиняют в коррупции. Выдвинуты обвинения по статьям об организации преступного сообщества и мошеннических схем.

Ранее министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил, что в стране будут проведены расследования в отношении представителей власти, связанных с ПСР.