В Турции могут запретить социальные сети для детей до 15 лет

В Турции могут запретить социальные сети для детей до 15 лет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции намерены запретить детям до 15 лет пользоваться социальными сетями. Инициативу объясняют необходимостью оградить молодое поколение от деструктивной информации.

Парламент Турции обсуждает законопроект, запрещающий  использование социальных сетей жителями страны, которые не достигли 15 лет. 

Инициатива предполагает создание инструментов, которые позволят платформам отслеживать возраст пользователей и блокировать доступ для детей до 15 лет.

Подростки, которые достигли 15 лет, смогут создать аккаунты, однако для них планируется внедрить особый "детский режим" с ограниченными функциями и механизмом родительского контроля. 

Власти отмечают, что работа над законом ведется на протяжении полутора лет. Скоро проект должен быть финализирован. Основной целью инициативы называется попытка оградить детей от деструктивного контента и кибербуллинга.

935 просмотров

