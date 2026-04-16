Турция выходит в мировые лидеры по генерации чистой энергии

В минувшем 2025 году Турция заняла 7-е место в мире по росту производства экологически чистой электроэнергии, обеспечив 22% потребностей страны за счет энергии ветра и солнца.

Турция в прошлом 2025 году стала 7-й в мировом рейтинге по темпам роста производства экологически чистой электроэнергии за счет энергии солнца и ветра, говорится в докладе международного энергетического аналитического центра Ember "Глобальный обзор электроэнергии".

Мировые возобновляемые источники энергии преодолели исторический рубеж, обеспечив 33,8% мировой выработки электроэнергии, что впервые за последние 100 лет превысило долю угля, а ключевым драйвером увеличения объемов "чистой" электроэнергии стал рекордный рост солнечной генерации, который показал самые высокие темпы за последние 8 лет, достигнув доли в общем объеме выработки 8,7%, сообщает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

При этом Турция в рейтинге мировой "чистой" энергетики вышла на почетное 7-е место, став одним из значимых драйверов этого процесса. Лидируют в десятке таких стран Китай, США и Индия, Бразилия, Пакистан и Германия, а замыкают ее Италия, Франция и Нидерланды.

При этом Турция за счет ветровой и солнечной генерации уже покрывает почти четверть, 22%, от своих потребностей в энергетике, тогда как мировой средний показатель составляет всего 17%.

Комментируя доклад, региональный руководитель по Турции в энергетическом аналитическом центре Ember Уфук Алпарслан, отметил, что на фоне все еще низкой доли ветровой и солнечной энергетики у южных и восточных соседей Турция выделяется как ключевая модель для стран Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии.

"Турция, которая в этом году примет Саммит ООН по климату COP31, находится в весьма выгодной позиции для укрепления своего регионального лидерства в сфере перехода к чистой энергетике при условии сохранения текущей динамики"

- Уфук Алпарслан

Если эти источники будут и далее развиваться такими темпами, они смогут полностью компенсировать потери гидроэнергетики в засушливые периоды и стать важным дополнением, снижая зависимость от дорогостоящего импорта ископаемого топлива, - добавил Алпарслан, подчеркнув: ветровая и солнечная энергетика становятся все более важными для энергетической безопасности Турции.

